Главное
В Уфе на одном из проблемных участков установили ограничение скорости, а также дорожный знак "Прочие опасности". Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
В Уфе на одном из проблемных участков установили ограничение скорости
ГИБДД Уфы просит водителей сегодня из-за погодных условий не выезжать за пределы города без особой нужды.
ГИБДД обратилась с предупреждением к уфимским водителям
В уфимских школах не будут продлевать карантин. В администрации города сообщили, что учебный процесс в столице возобновится с 23 января.
Карантин в уфимских школах: В мэрии назвали дату начала учебы
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Мнения
Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами
В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.
Ирек Ялалов: Поменять менталитет горожан мы не сможем
Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал проблему расчистки дворов от снега. Во время оперативки глава администрации особое внимание уделил машинам, мешающим спецтехнике.
Анонсы / Мероприятия
В Уфе состоится семинар на тему нового порядка работы ККТ
26 января 2017 года в Уфе состоится семинар на тему нового порядка работы контрольно-кассовой техники и обработки фискальных данных.
В Башкирии пройдёт конкурс среди предприятий на лучшую организацию условий и охраны труда
В Башкирии пройдёт конкурс «Лучшая организация условий и охраны труда» - уфимским предприятиям предлагается принять в нём участие.