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Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своём блоге напомнил водителям, что в течение ближайшей недели в республике прогнозируются обильные осадки, что, безусловно, повлияет на безопасность дорожного движения.
Начальник ГИБДД Башкирии напомнил водителям об опасности на дорогах в ближайшую неделю
Пожар в селе Ерлыково Миякинского района Башкирии унёс жизни троих человек - двух пожарных и пожилой женщины.
Сегодня в Башкирии двое пожарных погибли, спасая людей
В Уфе стоимсть проезда на электротранспорте снизится - как поясняет мэрия, такой подарок МУЭТ делает уфимцам в честь 80-й годовщины своего создания.
В Уфе снижается стоимость проезда на транспорте за наличный расчёт
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Лилия Михайлова: Проблема употребления суррогатного алкоголя была, есть и еще будет актуальна
В Уфе обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры, применяемые для ее регулирования. Во время пресс-конференции был поднят вопрос о так называемых ”фанфуриках” – косметических лосьонах и настойках, которые часто употребляются не по назначению. В некоторых случаях “фанфурики” приводят к серьезным отравлениям, в том числе с летальных исходом.
Рустэм Хамитов не захотел быть «излишне комплиментарным» по отношению к работе Академии наук Башкирии
Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании в честь 25-летия Академии наук РБ. Он поздравил членов АН с юбилеем, однако подчеркнул, что не хочет быть «излишне комплиментарным».
Анонсы / Мероприятия
В Уфе в преддверии январского Матча звезд КХЛ пройдут городские хоккейные соревнования среди любителей
В Уфе в преддверии Матча звезд КХЛ (Матч звёзд состоится 21-22 января 2017 года в Уфа-Арене) пройдёт ряд городских спортивных соревнований.
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий
12 января 2017 года в Уфе состоится ярмарка вакансий. Её организует Центр занятости населения города.