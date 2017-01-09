В Уфе в период с 1 по 9 января 2017 года выпало 130% от месячной нормы осадков. Как сообщает Башгидромет, объём выпавшего снега составил 50 мм при январской норме в 38 мм. Специалисты Башгидромета отмечают, что похожая ситуация была в 2014 году - 10-дневные нормы осадков превышались в 2-3 раза.