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Главное

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С сегодняшнего дня, с 1 февраля 2017 года, в некоторых отделениях МФЦ Башкирии начинается выдача паспортов Российской Федерации.
Сегодня часть офисов МФЦ Башкирии приступает к выдаче российских паспортов
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В Уфе планируют расширить сеть трамвайных путей. На пресс-конференции гендиректор МУЭТ Азат Фазлыев сообщил, что в 2018 году запланировано строительство новой линии, которая соединит северную и южную части города.
Южную и северную части Уфы вновь соединят трамвайными путями
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Башкирия получит дополнительные федеральные средства на субсидирование инвестиционных кредитов. 1,3 млрд рублей направят на возмещение процентных ставок по займам для агропромышленного комплекса.
Башкирия получит 1,3 млрд рублей на субсидирование инвесткредитов

В стране / В мире

Страховщики в январе продали 190 тысяч электронных полисов ОСАГО

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Во второй половине января в России изменились цены на автомашины 13 марок

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Audi, Skoda и Volkswagen снизили цены на запасные части для своих моделей

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Mazda отзывает в России машины из-за проблем с подушкой безопасности

Видеокамеры проверят наличие полисов ОСАГО у водителей

Новости

В Уфе запланировано отключение электричества

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В Башкирии число браков сократилось на 18,9%

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В Башкирии прогнозируется ухудшение видимости

Власти попросили автовладельцев Уфы не парковаться на улицах, где сейчас убирают снег

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Полиция задержала водителя, насмерть сбившего пешехода

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Мнения

Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города

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В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.

Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе впервые пройдут «Петербургские сезоны»

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С 1 по 3 марта 2017 года в Уфе впервые пройдёт мероприятие «Петербургские сезоны. Год 2017».

В Уфе пройдут лыжные гонки в рамках соревнований «Лыжня России - 2017»

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11 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся лыжные гонки в рамках всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2017».

Новости компаний

АКИБАНК выступил инвестором строительства селекционно-генетического центра и свинокомплекса

Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

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Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

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Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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Обзоры / Аналитика

Ближе к народу: Представители власти Башкирии появляются в социальных сетях

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Главные события недели: Подорожание бензина, строительство новой дороги и соглашение с «Роснефтью»

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

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Госзакупки недели: Уборка в вузе, трасса для проводов и проект очистных сооружений

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Интерактив

UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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Поздравляем победителя розыгрыша!

Nota Bene!

В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

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В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

Колонки и Блоги

Фоторепортажи

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Удаление части печени из-за раковой опухоли: Фоторепортаж из операционной

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В Башкирии разыскивают виновника серьезного ДТП

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