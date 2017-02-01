Главное
С сегодняшнего дня, с 1 февраля 2017 года, в некоторых отделениях МФЦ Башкирии начинается выдача паспортов Российской Федерации.
Сегодня часть офисов МФЦ Башкирии приступает к выдаче российских паспортов
В Уфе планируют расширить сеть трамвайных путей. На пресс-конференции гендиректор МУЭТ Азат Фазлыев сообщил, что в 2018 году запланировано строительство новой линии, которая соединит северную и южную части города.
Южную и северную части Уфы вновь соединят трамвайными путями
Башкирия получит дополнительные федеральные средства на субсидирование инвестиционных кредитов. 1,3 млрд рублей направят на возмещение процентных ставок по займам для агропромышленного комплекса.
Башкирия получит 1,3 млрд рублей на субсидирование инвесткредитов
В стране / В мире
Мнения
Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города
В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.
Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.
Анонсы / Мероприятия
В Уфе впервые пройдут «Петербургские сезоны»
С 1 по 3 марта 2017 года в Уфе впервые пройдёт мероприятие «Петербургские сезоны. Год 2017».
В Уфе пройдут лыжные гонки в рамках соревнований «Лыжня России - 2017»
11 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся лыжные гонки в рамках всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2017».