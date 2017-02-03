Естественный прирост населения Башкирии с 2013 года превысил 21 тысячу человек. И хотя 2016 год был ниже по показателю рождаемости, чем предыдущие, однако превысил средние показатели по России и ПФО - 13,7 рождений на тысячу человек. Тем не менее, в 2016 году в Башкирии родилось почти на 3 тысячи детей меньше, чем в 2015-ом - такой спад даже опережает расчётные графики экспертов.