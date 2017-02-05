Главное
В Башкирии в прошлом году общая сумма банковских вкладов, открытых населением, составила 326,8 млрд рублей.
В Башкирии выросли объемы вкладов в банках
В Уфе после спецоперации ГИБДД сотни водителей оказались под административным арестом. В течение двух недель в городе проходила операция «Должник», в рамках которой инспекторы выявляли злостных неплательщиков дорожных штрафов.
После спецоперации ГИБДД сотни уфимцев оказались под арестом
Роскосмос предлагает понаблюдать за полетом МКС. В феврале траектория движения Международной космической станции будет видна из большинства городов, в том числе из Уфы.
Уфимцам предлагают понаблюдать за полетом МКС
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Мнения
Ильнур Махмутов: У нас есть полное моральное право действовать в отношении должников в наиболее жёсткой форме
Новый главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов пообещал создавать «очень жёсткие и некомфортные» условия для неплательщиков алиментов.
Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города
В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.
Анонсы / Мероприятия
В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
4 февраля в Уфе стартует новый сезон сельскохозяйственных ярмарок.
В Уфе пройдёт Чемпионат Европы по мотогонкам на льду
25 и 26 февраля в Уфе на стадионе «Строитель» пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду.