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Главное

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Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы объявило аукцион на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда.
В Уфе сдают в аренду объекты муниципальной недвижимости
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Жилищники Уфы вводят новую практику в борьбе с мешающими уборке снега автомобилями.
В Уфе жилищники применяют новый метод борьбы с автомобилями, мешающими вывозу снега
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Под Уфой изменили схему движения. С сегодняшнего дня дорога Уфа &ndash; Инзер &ndash; Белорецк в районе села Булгаково закрыта для всех видов транспорта.
Под Уфой автомобильный переезд закрыли до весны

В стране / В мире

Зима 2017 года может стать началом Малого ледникового периода

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В сети появились рендеры восьмого поколения хэтчбека Volkswagen Golf

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В WhatsApp появится функция отслеживания местоположения участников группового чата

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Россияне смогут получить визу в ОАЭ по прилету

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В сети Интернет появились рендеры обновленного кроссовера Skoda Yeti

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Новости

МЧС Башкирии предупреждает о резком похолодании

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Учёные БашГУ достали нефть из подвала по новой технологии

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Жительницы Уфы стали реже отказываться от собственных детей

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Уфимцы вышли на уборку снега в школьных дворах

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Средний возраст матерей в Башкирии составил 29 лет

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Мнения

Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города

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В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.

Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе пройдёт молодёжная ярмарка вакансий

2 февраля в Уфе состоится специализированная ярмарка вакансий для молодежи.

В Уфе пройдут гуляния на праздник Масленицы

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26 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся гуляния в честь Масленицы.

Новости компаний

В Уфе придумали, как обезопасить жилье

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Евробонды как популярный инструмент инвесторов - мнение эксперта БКС

Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

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Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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Обзоры / Аналитика

Главные события недели: Подорожание бензина, строительство новой дороги и соглашение с «Роснефтью»

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Татуировки в Уфе: Ответы на часто задаваемые вопросы

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

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Госзакупки недели: Уборка в вузе, трасса для проводов и проект очистных сооружений

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Интерактив

UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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Поздравляем победителя розыгрыша!

Nota Bene!

В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

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В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

Колонки и Блоги

Фоторепортажи

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Удаление части печени из-за раковой опухоли: Фоторепортаж из операционной

Видеорепортажи

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В Башкирии разыскивают виновника серьезного ДТП

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В Уфе жилищники применяют новый метод борьбы с автомобилями, мешающими вывозу снега

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