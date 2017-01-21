В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.