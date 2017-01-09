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Главное

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В Уфе в период с 1 по 9 января 2017 года выпало 130% от месячной нормы осадков. Как сообщает Башгидромет, объём выпавшего снега составил 50 мм при январской норме в 38 мм. Специалисты Башгидромета отмечают, что похожая ситуация была в 2014 году - 10-дневные нормы осадков превышались в 2-3 раза.
Башгидромет дал прогноз по снегопадам в Уфе на ближйшие 10 дней
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Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев озвучил приоритет в работе парламента на предстоящюю весеннюю сессию - это произошло накануне в ходе совещания с депутатами парламента республики.
Константин Толкачев назвал лоббирование интересов Башкирии приоритетом в работе парламента на 2017 год
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В Уфе после достаточно тёплых новогодних выходных наступили морозы - сегодня утром, в первый рабочий день после каникул, в городе -21 градус.
Как долго продлятся морозы в Уфе

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Штормовое предупреждение в Башкирии: Ожидается резкое похолодание

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В Башкирии мошенники продали несуществующие лекарства бабушке тяжелобольного мальчика

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Администрация Уфы создала для фотографий заснеженных дворов отдельную почту

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Роспотребнадзор советует не брать косметику в кредит

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Мнения

Лилия Михайлова: Проблема употребления суррогатного алкоголя была, есть и еще будет актуальна

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В Уфе обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры, применяемые для ее регулирования. Во время пресс-конференции был поднят вопрос о так называемых ”фанфуриках” – косметических лосьонах и настойках, которые часто употребляются не по назначению. В некоторых случаях “фанфурики” приводят к серьезным отравлениям, в том числе с летальных исходом.

Рустэм Хамитов не захотел быть «излишне комплиментарным» по отношению к работе Академии наук Башкирии

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Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании в честь 25-летия Академии наук РБ. Он поздравил членов АН с юбилеем, однако подчеркнул, что не хочет быть «излишне комплиментарным».

Анонсы / Мероприятия

В Уфе пройдёт региональный чемпионат рабочих профессий

С 13 по 17 февраля в Уфе пройдет II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) - правительство Башкирии выпустило соответствующее постановление.

В Уфе пройдёт налоговый семинар

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19 января в Уфе состоится налоговый семинар для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц.

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ГК «Госстрой» исполняет детские мечты

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На региональные и межмуниципальные дороги в Башкирии в этом году потратили 8,7 млрд рублей

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