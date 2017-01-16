Башкирские коллекторы не торопятся получать лицензии. Согласно данным ССП РБ, до вступления в силу закона об обязательной регистрации коллекторских служб в республике в этой сфере работало 24 фирмы. Однако на данный момент ни одна из них не подала заявление на получение лицензии.