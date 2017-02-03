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Главное

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Естественный прирост населения Башкирии с 2013 года превысил 21 тысячу человек. И хотя 2016 год был ниже по показателю рождаемости, чем предыдущие, однако превысил средние показатели по России и ПФО - 13,7 рождений на тысячу человек. Тем не менее, в 2016 году в Башкирии родилось почти на 3 тысячи детей меньше, чем в 2015-ом - такой спад даже опережает расчётные графики экспертов.
Глава Башкирии назвал ситуацию по рождаемости в республике «тревожной»
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Эксперты назвали инфекции, чаще всего встречающиеся в Башкирии. По мнению главного инфекциониста Минздрава РБ Дамира Валишина, по количеству заболевших в республике лидируют три вида инфекционных заболеваний.
Эксперт Минздрава Башкирии назвал самые распространенные в республике инфекции
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В Башкирии с начала эпидсезона зарегистрировано 500 случаев заболевания гриппом. Такие данные озвучил главный инфекционист Минздрава РБ Дамир Валишин. Он подчеркнул, что это только лабораторно подтвержденные диагнозы. Реальное число заболевших больше.
Инфекционисты прокомментировали сроки эпидемии гриппа в Башкирии и число заболевших

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Прибыль Ferrari в 2016 году увеличилась на 38%

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Новости

В Башкирии уже менее 1 млн женщин фертильного возраста

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В Уфе коммунальщики во время расчистки крыши снесли балкон

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В Башкирии двое водителей лишились прав за свои диагнозы

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В Башкирии морозная погода сменится обильными снегопадами

В Уфе при монтаже ледового городка пострадал рабочий

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Мнения

Ильнур Махмутов: У нас есть полное моральное право действовать в отношении должников в наиболее жёсткой форме

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Новый главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов пообещал создавать «очень жёсткие и некомфортные» условия для неплательщиков алиментов.

Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города

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В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

4 февраля в Уфе стартует новый сезон сельскохозяйственных ярмарок.

В Уфе пройдёт Чемпионат Европы по мотогонкам на льду

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25 и 26 февраля в Уфе на стадионе «Строитель» пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду.

Новости компаний

АКИБАНК финансирует модернизацию АО «Набережночелнинский КХП», Или Новая жизнь челнинского комбината хлебопродуктов

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АКИБАНК выступил инвестором строительства селекционно-генетического центра и свинокомплекса

Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

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Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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Обзоры / Аналитика

Кредит на автомобиль в Уфе: Обзор ставок и спецпредложений

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Ближе к народу: Представители власти Башкирии появляются в социальных сетях

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Новый автомобиль, эвакуация населения и отлов животных

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

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Интерактив

UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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Nota Bene!

В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

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В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

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Фоторепортажи

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«Старый центр»: Фоторепортаж со стройки нового жилого комплекса

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