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В Уфе в период с 1 по 9 января 2017 года выпало 130% от месячной нормы осадков. Как сообщает Башгидромет, объём выпавшего снега составил 50 мм при январской норме в 38 мм. Специалисты Башгидромета отмечают, что похожая ситуация была в 2014 году - 10-дневные нормы осадков превышались в 2-3 раза.
Башгидромет дал прогноз по снегопадам в Уфе на ближйшие 10 дней
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев озвучил приоритет в работе парламента на предстоящюю весеннюю сессию - это произошло накануне в ходе совещания с депутатами парламента республики.
Константин Толкачев назвал лоббирование интересов Башкирии приоритетом в работе парламента на 2017 год
В Уфе после достаточно тёплых новогодних выходных наступили морозы - сегодня утром, в первый рабочий день после каникул, в городе -21 градус.
Как долго продлятся морозы в Уфе
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Лилия Михайлова: Проблема употребления суррогатного алкоголя была, есть и еще будет актуальна
В Уфе обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры, применяемые для ее регулирования. Во время пресс-конференции был поднят вопрос о так называемых ”фанфуриках” – косметических лосьонах и настойках, которые часто употребляются не по назначению. В некоторых случаях “фанфурики” приводят к серьезным отравлениям, в том числе с летальных исходом.
Рустэм Хамитов не захотел быть «излишне комплиментарным» по отношению к работе Академии наук Башкирии
Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании в честь 25-летия Академии наук РБ. Он поздравил членов АН с юбилеем, однако подчеркнул, что не хочет быть «излишне комплиментарным».
Анонсы / Мероприятия
В Уфе пройдёт региональный чемпионат рабочих профессий
С 13 по 17 февраля в Уфе пройдет II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) - правительство Башкирии выпустило соответствующее постановление.
В Уфе пройдёт налоговый семинар
19 января в Уфе состоится налоговый семинар для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц.