Ufameteo.ru: сейчас в Уфе -11°C
Курсы валют ЦБ РФ
$59,67 +0,32 €63,73 +0,55

Главное

None
В Уфе на одном из проблемных участков установили ограничение скорости, а также дорожный знак &quot;Прочие опасности&quot;. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
В Уфе на одном из проблемных участков установили ограничение скорости
None
ГИБДД Уфы просит водителей сегодня из-за погодных условий не выезжать за пределы города без особой нужды.
ГИБДД обратилась с предупреждением к уфимским водителям
None
В уфимских школах не будут продлевать карантин. В администрации города сообщили, что учебный процесс в столице возобновится с 23 января.
Карантин в уфимских школах: В мэрии назвали дату начала учебы

В стране / В мире

Ford Focus сохранил лидерство на вторичном рынке России среди иномарок

None

Автомобили Kia для России теперь поддерживают интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto

None

Компания Apple подала в суд на поставщика чипов Qualcomm

None

В Subaru рассказали, каким будет новый кроссовер XV 2018 модельного года

None

Опубликован список самых популярных автомобилей C-класса в мире

None

Новости

Уфимцев просят обеспечить проверяющей группе доступ к объектам недвижимости

Мэр Уфы поручил коммунальным службам очистить подъезды к школам

None

В Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом

None

В Уфе проходит операция ГИБДД «Должник»

None

В Уфе горело здание насосной станции

None

Мнения

Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами

None
В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.

Ирек Ялалов: Поменять менталитет горожан мы не сможем

None
Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал проблему расчистки дворов от снега. Во время оперативки глава администрации особое внимание уделил машинам, мешающим спецтехнике.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе состоится семинар на тему нового порядка работы ККТ

None
26 января 2017 года в Уфе состоится семинар на тему нового порядка работы контрольно-кассовой техники и обработки фискальных данных.

В Башкирии пройдёт конкурс среди предприятий на лучшую организацию условий и охраны труда

В Башкирии пройдёт конкурс «Лучшая организация условий и охраны труда» - уфимским предприятиям предлагается принять в нём участие.

Новости компаний

Основы семейного бюджета с Вадимом Болтыровым, финансовым экспертом, директором «БКС Премьер» в Уфе

None

Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн. 590 тыс. рублей

None

Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

None

Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

None

Обзоры / Аналитика

Главные события недели: Ограничение скорости, решение по карантину и изменение схемы движения на одной из трасс

None

Плавание зимой: Обзор стоимости бассейнов Уфы

Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

None

Госзакупки недели: Уборка в вузе, трасса для проводов и проект очистных сооружений

None

Интерактив

UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

None

Поздравляем победителя розыгрыша!

Nota Bene!

В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

None

В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

Колонки и Блоги

Фоторепортажи

None

Удаление части печени из-за раковой опухоли: Фоторепортаж из операционной

Видеорепортажи

None

Следком РБ организовал проверку поликлиники, где пациентке пришлось ползти до кабинета

Популярное

Будут ли продлевать карантин из-за эпидемии гриппа в Уфе - комментарий Ирека Ялалова

В Уфе сильно потеплеет

В Уфе снова пойдёт снег

Рустэм Хамитов раскритиковал систему подъёмников и уровень сервиса в горнолыжном комплексе «Мраткино»

Уфимцев призывают принимать меры для защиты от гриппа - число заболевших растёт

Комментируемое

Нужен ли ночной автобус до аэропорта – Уфимцев просят проголосовать

В Уфе образовались огромные пробки на двух основных подъездах к главной городской магистрали

В Башкирии приватизируют еще одно госпредприятие

Опубликован список самых популярных автомобилей C-класса в мире

В Уфе расчистили одну из основных магистралей на выезд из города