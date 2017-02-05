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Главное

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В Башкирии в прошлом году общая сумма банковских вкладов, открытых населением, составила 326,8 млрд рублей.
В Башкирии выросли объемы вкладов в банках
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В Уфе после спецоперации ГИБДД сотни водителей оказались под административным арестом. В течение двух недель в городе проходила операция «Должник», в рамках которой инспекторы выявляли злостных неплательщиков дорожных штрафов.
После спецоперации ГИБДД сотни уфимцев оказались под арестом
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Роскосмос предлагает понаблюдать за полетом МКС. В феврале траектория движения Международной космической станции будет видна из большинства городов, в том числе из Уфы.
Уфимцам предлагают понаблюдать за полетом МКС

В стране / В мире

В КНР испытали новую систему оптической связи для общения 13,5 млрд человек

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Geely планирует до конца года выпустить седан Emgrand 7 четвертого поколения

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Lexus RX стал лидером премиум-сегмента авторынка России

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Renault Duster стал самым популярным кроссовером в России

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Кроссовер Qashqai стал бестселлером Nissan на рынке России

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Новости

В Башкирии 55 квартир должников уйдут с молотка

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На следующей неделе уфимцев ждут морозы

В Уфе автобус с пассажирами попал под поезд

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Башкирия на пятом месте в России по объемам жилищного строительства

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Жительница Башкирии оштрафована за оскорбление пассажирки автобуса

Мнения

Ильнур Махмутов: У нас есть полное моральное право действовать в отношении должников в наиболее жёсткой форме

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Новый главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов пообещал создавать «очень жёсткие и некомфортные» условия для неплательщиков алиментов.

Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города

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В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

4 февраля в Уфе стартует новый сезон сельскохозяйственных ярмарок.

В Уфе пройдёт Чемпионат Европы по мотогонкам на льду

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25 и 26 февраля в Уфе на стадионе «Строитель» пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду.

Новости компаний

АКИБАНК финансирует модернизацию АО «Набережночелнинский КХП», Или Новая жизнь челнинского комбината хлебопродуктов

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АКИБАНК выступил инвестором строительства селекционно-генетического центра и свинокомплекса

Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

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Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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Обзоры / Аналитика

Главные события недели: Повышение стоимости проезда в автобусах, новые тарифы за ОДН и дополнительные выходные

Кредит на автомобиль в Уфе: Обзор ставок и спецпредложений

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Новый автомобиль, эвакуация населения и отлов животных

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

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Интерактив

UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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Поздравляем победителя розыгрыша!

Nota Bene!

В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

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В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

Колонки и Блоги

Фоторепортажи

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«Старый центр»: Фоторепортаж со стройки нового жилого комплекса

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В Башкирии разыскивают виновника серьезного ДТП

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