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Главное

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Башкирские коллекторы не торопятся получать лицензии. Согласно данным ССП РБ, до вступления в силу закона об обязательной регистрации коллекторских служб в республике в этой сфере работало 24 фирмы. Однако на данный момент ни одна из них не подала заявление на получение лицензии.
В Башкирии не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства
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Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своём аккаунте Instagram пост, посвящённый состоянию «пьяной дороги» (участка Сельской Богородской из Инорса в Сипайлово).
Глава ГИБДД Башкирии в Instagram прокомментировал один из наиболее опасных участков дороги в Уфе
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В Уфе состоялись публичные слушания по застройке квартала между улицами Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева.
В центре Уфы может появиться квартал с домами до 30 этажей

В стране / В мире

Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 6%

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Honda представила семиместный компактвэн Mobilio

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Мировой рынок персональных компьютеров откатился до уровня 2007 года

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Продажи автомобилей марки Porsche в России снизились на 6%

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Suzuki в 2017 году привезет в Россию кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno

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Новости

Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах

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В Уфе вновь зарегистрированы 10-балльные пробки

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В Уфе к Крещению подготовят 4 иордани

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Администрация Октябрьского района Уфы перечислила улицы, очищенные от снега по просьбам горожан

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В Уфе выявлено два новых объекта культурного наследия

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Мнения

Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами

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В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.

Ирек Ялалов: Поменять менталитет горожан мы не сможем

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Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал проблему расчистки дворов от снега. Во время оперативки глава администрации особое внимание уделил машинам, мешающим спецтехнике.

Анонсы / Мероприятия

Уфимцев приглашают посмотреть на соревнования «моржей»

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Жителей Уфы приглашают посмотреть на соревнования «моржей». 21 и 22 января в парке имени Якутова состоится открытый Кубок по зимнему плаванию.

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для специалистов по транспорту и связи

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В Уфе для представителей сфер транспорта и связи организуют ярмарку вакансий. Встреча с потенциальными работодателями пройдет 19 января в Центре занятости города.

Новости компаний

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ГК «Госстрой» исполняет детские мечты

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Финансы

Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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На региональные и межмуниципальные дороги в Башкирии в этом году потратили 8,7 млрд рублей

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Обзоры / Аналитика

Главные события недели: 10-бальные пробки, массовые проверки водителей и эпидемия гриппа

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Обзор ипотечных программ в банках Уфы

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Уборка в вузе, трасса для проводов и проект очистных сооружений

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Госзакупки недели: Обслуживание иномарок, выступления на утренниках и кинопрокат

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UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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