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Башкирские коллекторы не торопятся получать лицензии. Согласно данным ССП РБ, до вступления в силу закона об обязательной регистрации коллекторских служб в республике в этой сфере работало 24 фирмы. Однако на данный момент ни одна из них не подала заявление на получение лицензии.
В Башкирии не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своём аккаунте Instagram пост, посвящённый состоянию «пьяной дороги» (участка Сельской Богородской из Инорса в Сипайлово).
Глава ГИБДД Башкирии в Instagram прокомментировал один из наиболее опасных участков дороги в Уфе
В Уфе состоялись публичные слушания по застройке квартала между улицами Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева.
В центре Уфы может появиться квартал с домами до 30 этажей
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Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами
В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.
Ирек Ялалов: Поменять менталитет горожан мы не сможем
Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал проблему расчистки дворов от снега. Во время оперативки глава администрации особое внимание уделил машинам, мешающим спецтехнике.
Анонсы / Мероприятия
Уфимцев приглашают посмотреть на соревнования «моржей»
Жителей Уфы приглашают посмотреть на соревнования «моржей». 21 и 22 января в парке имени Якутова состоится открытый Кубок по зимнему плаванию.
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для специалистов по транспорту и связи
В Уфе для представителей сфер транспорта и связи организуют ярмарку вакансий. Встреча с потенциальными работодателями пройдет 19 января в Центре занятости города.