В Уфе обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры, применяемые для ее регулирования. Во время пресс-конференции был поднят вопрос о так называемых ”фанфуриках” – косметических лосьонах и настойках, которые часто употребляются не по назначению. В некоторых случаях “фанфурики” приводят к серьезным отравлениям, в том числе с летальных исходом.