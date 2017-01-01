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Главное

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Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своём блоге напомнил водителям, что в течение ближайшей недели в республике прогнозируются обильные осадки, что, безусловно, повлияет на безопасность дорожного движения.
Начальник ГИБДД Башкирии напомнил водителям об опасности на дорогах в ближайшую неделю
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Пожар в селе Ерлыково Миякинского района Башкирии унёс жизни троих человек - двух пожарных и пожилой женщины.
Сегодня в Башкирии двое пожарных погибли, спасая людей
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В Уфе стоимсть проезда на электротранспорте снизится - как поясняет мэрия, такой подарок МУЭТ делает уфимцам в честь 80-й годовщины своего создания.
В Уфе снижается стоимость проезда на транспорте за наличный расчёт

В стране / В мире

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле

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В январе может выйти новая версия iOS с «театральным» режимом

В Казахстане снят с производства внедорожник Toyota Fortuner

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Компания Apple в 2017 году сократит производство iPhone

Samsung выпустит беспроводные наушники для смартфона Galaxy S8

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Новости

Жители Башкирии смогут получить бесплатную юридическую помощь

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Озвучено количество пойманных пьяных водителей в Башкирии 30 и 31 декабря

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Мэрия: на улицы Уфы вышло 300 единиц спецтехники

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Глава Башкирии обратился к жителям республики с новогодним поздравлением

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкирии

Мнения

Лилия Михайлова: Проблема употребления суррогатного алкоголя была, есть и еще будет актуальна

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В Уфе обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры, применяемые для ее регулирования. Во время пресс-конференции был поднят вопрос о так называемых ”фанфуриках” – косметических лосьонах и настойках, которые часто употребляются не по назначению. В некоторых случаях “фанфурики” приводят к серьезным отравлениям, в том числе с летальных исходом.

Рустэм Хамитов не захотел быть «излишне комплиментарным» по отношению к работе Академии наук Башкирии

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Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании в честь 25-летия Академии наук РБ. Он поздравил членов АН с юбилеем, однако подчеркнул, что не хочет быть «излишне комплиментарным».

Анонсы / Мероприятия

В Уфе в преддверии январского Матча звезд КХЛ пройдут городские хоккейные соревнования среди любителей

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В Уфе в преддверии Матча звезд КХЛ (Матч звёзд состоится 21-22 января 2017 года в Уфа-Арене) пройдёт ряд городских спортивных соревнований.

В Уфе пройдёт ярмарка вакансий

12 января 2017 года в Уфе состоится ярмарка вакансий. Её организует Центр занятости населения города.

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