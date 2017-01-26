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Водителей Уфы просят освободить дорогу для грейдеров - накануне с таким обращениям к автовладельцам города выступило Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района.
В Уфе началась ликвидация снежной колейности
Сумма, уже потраченная на реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе, составляет 900 млн рублей. Об этом сообщил представитель РЖД, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.
Реконструкция железнодорожного вокзала Уфы продлится ещё три года - чего ждать в итоге
Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал возможность бесплатного проезда на общественном транспорте в республике - вопрос на эту тему задала ему во время встречи со студентами в БашГУ одна из участниц мероприятия.
Глава Башкирии прокомментировал возможность бесплатного проезда на автобусах
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Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.
Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами
В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.
Анонсы / Мероприятия
В Уфе пройдут гуляния на праздник Масленицы
26 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся гуляния в честь Масленицы.
В Уфе пройдёт семинар для налогоплательщиков
26 января 2017 года в Уфе состоится семинар для налогоплательщиков. Его проведёт Межрайонная ИФНС России № 40 по Республике Башкортостан.