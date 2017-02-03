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Естественный прирост населения Башкирии с 2013 года превысил 21 тысячу человек. И хотя 2016 год был ниже по показателю рождаемости, чем предыдущие, однако превысил средние показатели по России и ПФО - 13,7 рождений на тысячу человек. Тем не менее, в 2016 году в Башкирии родилось почти на 3 тысячи детей меньше, чем в 2015-ом - такой спад даже опережает расчётные графики экспертов.
Глава Башкирии назвал ситуацию по рождаемости в республике «тревожной»
Эксперты назвали инфекции, чаще всего встречающиеся в Башкирии. По мнению главного инфекциониста Минздрава РБ Дамира Валишина, по количеству заболевших в республике лидируют три вида инфекционных заболеваний.
Эксперт Минздрава Башкирии назвал самые распространенные в республике инфекции
В Башкирии с начала эпидсезона зарегистрировано 500 случаев заболевания гриппом. Такие данные озвучил главный инфекционист Минздрава РБ Дамир Валишин. Он подчеркнул, что это только лабораторно подтвержденные диагнозы. Реальное число заболевших больше.
Инфекционисты прокомментировали сроки эпидемии гриппа в Башкирии и число заболевших
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