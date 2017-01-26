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Главное

Водителей Уфы просят освободить дорогу для грейдеров - накануне с таким обращениям к автовладельцам города выступило Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района.
В Уфе началась ликвидация снежной колейности
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Сумма, уже потраченная на реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе, составляет 900 млн рублей. Об этом сообщил представитель РЖД, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.
Реконструкция железнодорожного вокзала Уфы продлится ещё три года - чего ждать в итоге
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Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал возможность бесплатного проезда на общественном транспорте в республике - вопрос на эту тему задала ему во время встречи со студентами в БашГУ одна из участниц мероприятия.
Глава Башкирии прокомментировал возможность бесплатного проезда на автобусах

В стране / В мире

Гибридная модель Toyota Prius вернется на российский рынок

В сети Интернет появились изображения нового кроссовера «УАЗ»

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Audi тестирует новый кроссовер Q8 в Финляндии

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В московском метро появится система оплаты Apple Pay

В России начались продажи кроссовера SsangYong Tivoli

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Новости

В Уфе разработчика сайта оштрафовали за самовольное изменение данных

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В Минфине озвучили сумму госдолга Башкирии

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Сегодня в Башкирии в первом чтении принят закон о расширении списка работ по капремонту

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В Башкирии предприятие не выплатило зарплату более 400 сотрудникам

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На ликвидацию снежной колеи в Уфу направили грейдер из района республики

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Мнения

Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.

Сергей Мережко: Новое законодательство о перевозках должно быть понято гражданами

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В Башкирии за полгода составлено свыше тысячи протоколов о нарушении правил пассажирских перевозок. Управление Госавтонадзора штрафует перевозчиков, которые не соблюдают федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года. Однако на данный момент зарегистрированы только единичные случаи уплаты штрафа.

Анонсы / Мероприятия

В Уфе пройдут гуляния на праздник Масленицы

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26 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся гуляния в честь Масленицы.

В Уфе пройдёт семинар для налогоплательщиков

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26 января 2017 года в Уфе состоится семинар для налогоплательщиков. Его проведёт Межрайонная ИФНС России № 40 по Республике Башкортостан.

Новости компаний

В Уфе придумали, как обезопасить жилье

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Евробонды как популярный инструмент инвесторов - мнение эксперта БКС

Финансы

В Башкирии предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам, несмотря на имеющиеся в наличии 300 млн рублей

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Два кирпичных завода в Башкирии оштрафованы за 5-миллионные долги по зарплатам

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Обзоры / Аналитика

Где в Уфе пройти бесплатное медицинское обследование?

Главные события недели: Ограничение скорости, решение по карантину и изменение схемы движения на одной из трасс

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Иски / Тендеры / Аукционы

Госзакупки недели: Подготовка внутренних тренеров, питание в аэропорту и работы по благоустройству

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Госзакупки недели: Уборка в вузе, трасса для проводов и проект очистных сооружений

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UfaTime.ru разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Фантастические твари и где они обитают»

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В Башкирии стартовал конкурс на получение мини-грантов для благотворительных проектов

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В Уфе открылись специализированные окна по регистрации прав на недвижимость для юрлиц

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Удаление части печени из-за раковой опухоли: Фоторепортаж из операционной

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