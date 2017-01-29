Главное
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы объявило аукцион на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда.
В Уфе сдают в аренду объекты муниципальной недвижимости
Жилищники Уфы вводят новую практику в борьбе с мешающими уборке снега автомобилями.
В Уфе жилищники применяют новый метод борьбы с автомобилями, мешающими вывозу снега
Под Уфой изменили схему движения. С сегодняшнего дня дорога Уфа – Инзер – Белорецк в районе села Булгаково закрыта для всех видов транспорта.
Под Уфой автомобильный переезд закрыли до весны
В стране / В мире
Мнения
Илья Титов и Андрей Вариков: Уфу недооценивают в качестве IT-города
В Уфе, как и во всем мире, становится популярной профессия программиста. Мы решили выяснить, как обстоят дела с кадрами и условиями работы в уфимской IT-сфере.
Аркадий Злочевский: Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, нет смысла производить простое товарное зерно
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, как его организация может помочь Башкирии в реализации зерна.
Анонсы / Мероприятия
В Уфе пройдёт молодёжная ярмарка вакансий
2 февраля в Уфе состоится специализированная ярмарка вакансий для молодежи.
В Уфе пройдут гуляния на праздник Масленицы
26 февраля в уфимском парке Кашкадан состоятся гуляния в честь Масленицы.